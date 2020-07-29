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«Советская площадь в Уфе станет нашей главной площадью» - Радий Хабиров

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Глава РБ

«Советская площадь в Уфе станет нашей главной площадью» - Радий Хабиров Фото: сайт Глава РБ

В среду, 29 июля,глава Башкортостана Радий Хабиров проанализировал ход реконструкции Советской площади в Уфе. Проект стартовал по инициативе руководителя республики. О создании на Советской площади в Уфе нового общественного пространства руководитель региона объявил на V Всемирном курултае башкир в июне прошлого года.

Как сообщалось ранее, на площади планируется установить памятник Герою России, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Кроме того, здесь появится светомузыкальный фонтан (подобный фонтан «Танцующие журавли» уже радует посетителей в уфимском сквере «Дубки»). Первый этап проекта планируется завершить к 10 декабря 2020 года.

По словам гендиректора подрядной организации «БНЗС» Руслана Мавлиярова, все работы идут по графику. В ближайшее время строители приступят к укладке гранитного покрытия.

В свою очередь мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин обратил внимание на необходимость создания новых парковочных мест. По его мнению, они необходимы как для сотрудников учреждений, расположенных на Советской площади, так и для тех, кто приедет отдохнуть на Советскую площадь.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил строителям рассмотреть возможность расширения территории площади.

Позже на своей странице в Facebook он написал:.

«Этот проект в череде других для меня один из самых важных — мы хотим, чтобы Советская площадь в Уфе стала, по сути, нашей Красной площадью, нашей главной площадью. Здесь мы планируем проводить самые важные мероприятия, а люди смогут просто отдохнуть и погулять. В центре площади установим памятник нашему легендарному земляку, командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову. Ведь именно отсюда наши воины под его командованием уходили на фронт».

Он также отметил, что решение о том, каким будет памятник Шаймуратову еще не принято и предложил своим подписчикам обсудить этот вопрос в комментариях.

ИА «Башинформ»
Теги: Советская площадь, Радий Хабиров
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