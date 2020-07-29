Башкирские медики приступили к лечению пациентов с коронавирусом в Киргизии

В рамках международных договоренностей в Республику Киргизия прибыла бригада медиков из Башкортостана. В «медицинском десанте» около 50 врачей — эпидемиологов и инфекционистов медицинских организаций республики, студентов и ординаторов БГМУ, которые имеют практический опыт в лечении пациентов с подтвержденными анализами на коронавирус. Все врачи прошли медицинский осмотр и инструктаж, для них сформирован запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Для врачей из Башкортостана, которые сейчас работают в Киргизии, это не первая командировка. Они уже помогали медикам Карачаево-Черкесии и Амурской области.

Медики разделились на группы и отправились в разные части Киргизии. Команда Ильнура Юнусова, в Башкирии он заведует отделом Белорецкой центральной районной больницы, за прошедшие шесть дней посетила три больницы

«Доктора работали в красных зонах, в отделениях, проводили коррекции схем лечения, назначений. Реаниматологи отрабатывали с тяжелыми пациентами, проводили настройку-корректировку ИВЛ-аппаратов, давали мастер-классы по дыхательной гимнастике, по профилактике осложнений», — рассказал﻿ он корреспонденту ГТРК «Башкортостан» в телефонном разговоре.

По словам медиков, во всех районах Кыргызстана их встречают очень приветливо, никаких бытовых вопросов не возникает. В Киргизии медики пробудут месяц.