Жителям Башкирии не рекомендуют выезжать в ковид-неблагополучные регионы

Как сообщалось ранее, в Башкирии всех прибывающих с южных курортов России будут тестировать на коронавирус по прибытии в аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, а также на дому для тех, кто путешествовал на автомобиле. Такое решение 28 июля принято на заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РБ, которое провёл Глава республики Радий Хабиров. Это решение прокомментировал заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан Ринат Баширов.

«По сообщению Роспотребнадзора, есть прецеденты, когда жители региона, вернувшись с курортов, самостоятельно сдавали анализы и получали положительный результат на коронавирус. Поэтому на оперативном штабе мы решили: пассажиров, прибывших из ковид-неблагополучных регионов, будем выборочно проверять на коронавирусную инфекцию. Это позволит нам получить хотя бы примерные данные по основным маршрутам, причем речь не только о курортных городах. Мы сделаем срез, который покажет опасные участки. Возможно, самые сложные направления придется проверять какое-то время сплошным методом, у нас такая практика уже есть – мы проверяли всех пассажиров, прибывающих из Санкт-Петербурга, Москвы, из-за рубежа. Думаю, мы сможем таким образом ликвидировать один из источников распространения коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан. Также оперативный штаб не рекомендует жителям республики выезжать в ковид-неблагополучные регионы», — констатировал Ринат Баширов.