Фото: УФССП по РБ Башкирские приставы разыскивают неплательщика алиментов Фото: УФССП по РБ

Приставы Белебея объявили в розыск отца троих детей — неплательщика алиментов, долг которого превысил 300 тыс. рублей. Разыскивается Алексей Константинович Зубко, родившийся 20 декабря 1981 года в селе Баженово Белебеевского района. Чтобы не платить алименты на дочерей 2005 и 2006 г.р., и сына 2006 г.р., он скрывается — не живет по месту регистрации, не выходит на связь с приставами. Предположительно, разыскиваемый проживает в Москве.

Приставы просят знающих о местонахождении этого гражданина позвонить в дежурную часть 8 (347) 273-56-40.

Закон разрешает службе приставов распространять персональные данные без согласия должника, напомнили в УФССП.