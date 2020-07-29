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Уфа стала дискуссионной площадкой по укреплению дружбы народами евразийского пространства

ОБЩЕСТВО
Фото: "Интеллектуальный путь"

Уфа стала дискуссионной площадкой по укреплению дружбы народами евразийского пространства Фото: "Интеллектуальный путь"

Участники интерактивного совместного заседания дискуссионной площадки имени Бекжана Калнура «Укрепление и развитие дружеских отношений между народами и народностями евразийского пространства», организатором которого выступила молодежная общественная организация «Интеллектуальный путь» в Уфе, обратились ко всем странам-участницам СНГ. Главной мыслью дискуссии на базе Российского Исламского университета ЦДУМ России 27 июля стал призыв об укреплении и развитии дружеских отношений на единых для всех принципах созидания, взаимодействия и сотрудничества и признали необходимость продолжить общение в предлагаемом интерактивном формате на постоянной основе.

Башкирию на заседании представил председатель молодежной общественной организации «Интеллектуальный путь» Дмитрий Грачев. Также на связь вышли представители молодежных, научных, образовательных и спортивных организаций и объединений России, Кыргызстана и Казахстана.

В результате состоялся живой диалог. В частности, представитель дунганского народа Центральной Азии Юсуф Бианху из Казахстана отметил, что «современный глобальный мир на протяжении всего XXI века устремлен к решению вопросов взаимодействия и сотрудничества посредством экономической кооперации и политической интеграции, основанной на приоритетах государственного влияния. Поэтому существующий мир нельзя считать полноценным, гармоничным и сбалансированным». А президент Жамбылской областной Федерации кекушинкай каратэ-до Рамазан Маженов из Казахстана акцентировал внимание на том, что «активно развивая международные отношения, человечество утратило понимание важности укрепления дружеских отношений».

Итоги заседания подвел ученый-правовед и заслуженный юрист Кыргызской республики, депутат Автандил Арабаев (Кыргызстан), который отметил то, что «исторически так сложилось, что народы и народности, проживающие на территории евразийского пространства, всегда сосуществовали между собой в мире и согласии, с уважением и с признательностью друг к другу. Этот вековой опыт и практики в нынешней реальности народов и народностей стран-участниц СНГ, являются важными и бесценными».

ИА «Башинформ»
Теги: укрепление дружбы, евразийское пространство, Интеллектуальный путь
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