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29.07.20: всего с COVID-19 - 6675, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5025, количество умерших - 22
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В Башкирии число инфицированных COVID-19 выросло до 6 675

ОБЩЕСТВО
Фото: depositphotos.com

В Башкирии число инфицированных COVID-19 выросло до 6 675 Фото: depositphotos.com

За последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 35 жителей Башкирии. Таким образом, число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 6 675, сообщает министерство здравоохранения Башкирии.

О новых случаях летального исхода от коронавируса не сообщается. Официально зарегистрированное число умерших, причиной смерти которых стал COVID-19, составляет 22 человека.

﻿Всего выздоровевших за весь период в республике — 5 025 человека, 77 из которых за последние сутки.

На лечении в стационарах находятся 205 пациентов. На амбулаторном лечении — 1423 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, официальная статистика
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