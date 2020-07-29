Фото: depositphotos.com В Башкирии число инфицированных COVID-19 выросло до 6 675 Фото: depositphotos.com

За последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 35 жителей Башкирии. Таким образом, число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 6 675, сообщает министерство здравоохранения Башкирии.

О новых случаях летального исхода от коронавируса не сообщается. Официально зарегистрированное число умерших, причиной смерти которых стал COVID-19, составляет 22 человека.

﻿Всего выздоровевших за весь период в республике — 5 025 человека, 77 из которых за последние сутки.

На лечении в стационарах находятся 205 пациентов. На амбулаторном лечении — 1423 человека.