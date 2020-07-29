Фото: Олег Яровиков В Уфе после дезинфекции заработал роддом №3 Фото: Олег Яровиков

В Уфе после плановой дезинфекции открылся и начал работу в обычном режиме роддом №3, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Изменились условия приема рожениц. При плановой госпитализации обязательно наличие анализа ПЦР на COVID-19 с отрицательным результатом. Дата анализа должна быть не ранее 7 дней до даты госпитализации.

Во вторник, 28 июля, домой выписаны более 35 малышей.

«Мы работаем ради людей, ради здорового будущего нашей республики — это наша миссия, — говорит главный врач роддома №3 Зухра Гурова. — Каждый сотрудник роддома на 100 процентов вкладывается в свою работу и старается выполнить ее настолько хорошо, насколько это возможно».

Роддом закрылся 23 июня. Работы велись силами сотрудников учреждения. С коронавирусом процедура не связана, она была плановой. Дезинфекция проводится регулярно в обязательном порядке, чтобы провести полноценную помывку всех помещений, тщательно обработать спецсредствами все поверхности и приборы, при необходимости провести ремонт. В операционных и палатах дополнительно проводится кварцевание, длительное и частое облучение УФ-лампами.

Здание ГБУЗ «Роддом №3» построено в 1958 году, учреждение нуждается в расширении площадей. Правительство республики планировало строительство нового корпуса в рамках государственно-частного партнерства с турецкой компанией «СМК Стройинвест», от которой ожидалось участия на 3 млрд рублей.

Зимой 2020 года планировалось подписание контракта весной и начало строительства в июне.