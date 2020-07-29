Фото: Олег Яровиков Башкирия вошла в Топ-10 желанных туров по России по кэшбэку правительства Фото: Олег Яровиков

Башкирия попала в Топ-10 регионов, куда хотели бы отправиться российские туристы с частичной компенсацией правительства страны. Соответствующий опрос в соцсетях провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Выяснилось, что более половины или 51% респондентов воспользовалось бы компенсацией на отдых по России и купили бы туры в Карелию.

Около 9% опрошенных хотели бы побывать в Приморье.

На третьем-четвертом месте — Астраханская область и Татарстан. Побывать в этих регионах хотели бы почти 8% россиян.

В путешествие по Красноярскому краю отправились бы более 6% респондентов, по Иркутской области — свыше 5%.

На седьмом месте рейтинга — Башкирия. Сюда хотели бы приехать около 5% опрошенных россиян.

Меньше всего туристы думают о путешествиях по Мурманской области (3,38%), Тверской области (2,95%) и Воронежской области (1,27%).

Как сообщал «Башинформ», туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

«Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Всего на это будет выделено 15 млрд рублей. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом», — заявил 22 июля глава российского правительства Михаил Мишустин.