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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Названы еще две страны, с которыми Россия может открыть авиасообщение

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Названы еще две страны, с которыми Россия может открыть авиасообщение Фото: Олег Яровиков

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты в Южную Корею и на Мальдивы, сообщает ТАСС.

Как сообщал «Башинформ», Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы», — подчеркивает ТАСС, ссылаясь на свой источник.
Вылететь из России с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства.

ИА «Башинформ»
Теги: международное авиасообщение
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