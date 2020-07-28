1 августа у берегов Аслыкуля пройдет экологическая акция #принёсзабери

В субботу, 1 августа, на берегу озера Аслыкуль пройдет экологическая акция под девизом #принёсзабери. К участию в ней приглашаются все желающие, информирует пресс-служба Минэкологии РБ.«Волонтерам предстоит очистить прибрежную территорию, они смогут подробнее узнать о происхождении озера и природном наследии от научных сотрудников природного парка. Также планируется установка информационных знаков, призывающих убирать за собой мусор», — говорится в сообщении ведомства. При необходимости всем желающим будут выданы мешки и перчатки.

Начало субботника в 11 часов у базы отдыха «Берказан» по адресу: деревня Купоярово, ул. Центральная, 42. Добавим, что 25 июля экоакция #принёсзабери состоялась у подножия шихана Торатау. Благодаря общим усилиям было собрано около 50 мешков мусора, каждый объемом 240 литров.

Экологическая акция организуется Дирекцией по ООПТ совместно с движением «Зелёная Башкирия», администрацией Давлекановского района при поддержке Минэкологии РБ и Всероссийской акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф.