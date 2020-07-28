В Башкирии на карантин по коронавирусу частично закрыты четыре больницы

В республиканском Роспотребнадзоре назвали больницы, которые по-прежнему находятся на частичном карантине по новой коронавирусной инфекции.

По информации ведомства, на сегодняшний день ограничительные меры действуют в четырех медучреждениях. Это Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (отделение реанимации и операционный блок), Верхне-Татышлинская ЦРБ (терапевтическое отделение), в которых карантин введен с 17 июля. С 20 июля ограничительные мероприятия действуют в пульмонологическом, травматологическом, педиатрическом отделениях и в травмпункте Республиканской детской клинической больницы, с 27 июля в урологическом отделении Больницы скорой медицинской помощи Уфы.

Добавим, что по данным на 28 июля в регионе зарегистрировано 6640 человек, инфицированных новым коронавирусом COVID-19. Из них у 33 человек заболевание подтверждено за последние сутки.