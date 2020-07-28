Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.58 ↓

EUR 83.77 ↓

28 июля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Прихожане Салаватской епархии совершили крестный ход в День Крещения Руси

ОБЩЕСТВО

Сегодня в День Крещения Руси, который православные отмечают 28 июля в память о равноапостольном великом князе Владимире, епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе города Салавата.

Напомним, праздник установлен в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила русская православная церковь. В 2010 праздник утвердили на государственном уровне.

На сугубой ектенье были вознесены прошения об избавлении от пандемии коронавируса. После нее епископ Салаватский и Кумертауский Николай вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую. По окончании Божественной Литургии, Владыка Николай возглавил традиционный ежегодный крестный ход от Успенского кафедрального собора до реки Белой через храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» микрорайона Мусино.

В крестном ходе приняли молитвенное участие прихожане Успенского кафедрального собора и храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Мусино с духовенством города Салавата. Протяженность пути составила около 6 километров. Во время крестного хода был отслужен торжественный молебен ко Дню Крещения Руси с чтением акафиста святому равноапостольному великому князю Владимиру.

Конечным пунктом крестного хода стала спасательная станция МЧС на реке. Белой, где состоялось таинство крещения над всеми желающими, которые предварительно прошли курс огласительных бесед в Успенском кафедральном соборе. Всего в этот день святое таинство приняло 30 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: День Крещения Руси, Салаватская епархия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе скончалась врач-неонатолог РКБ имени Г.Г. Куватова
25 июля безвременно ушла из жизни опытный неонатолог родильного дома РКБ имени Г.Г. Куватова Елена Смирнова. Об этом сообщают близкие врача. «COVID-19.
В Уфе ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев
В Уфе на 73 году ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев. Об этом сообщил коллега Авдеева по работе в комсомоле Наиль Бахтизин, возглавлявш
Житель Башкирии подозревается в изнасиловании трех маленьких девочек
В одном из районов Башкортостана произошло несколько преступлений против половой неприкосновенности детей. Пожилой мужчина подозревается в растлении трех
В Башкирии выпал крупный град, местами погиб урожай
В Башкирии пользователи соцсетей сообщают о крупном граде, выпавшем накануне. В частности, в Кармаскалинском районе ледяные осадки покрыли землю плотны
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть