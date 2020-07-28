Прихожане Салаватской епархии совершили крестный ход в День Крещения Руси

Сегодня в День Крещения Руси, который православные отмечают 28 июля в память о равноапостольном великом князе Владимире, епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе города Салавата.

Напомним, праздник установлен в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила русская православная церковь. В 2010 праздник утвердили на государственном уровне.

На сугубой ектенье были вознесены прошения об избавлении от пандемии коронавируса. После нее епископ Салаватский и Кумертауский Николай вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую. По окончании Божественной Литургии, Владыка Николай возглавил традиционный ежегодный крестный ход от Успенского кафедрального собора до реки Белой через храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» микрорайона Мусино.

В крестном ходе приняли молитвенное участие прихожане Успенского кафедрального собора и храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Мусино с духовенством города Салавата. Протяженность пути составила около 6 километров. Во время крестного хода был отслужен торжественный молебен ко Дню Крещения Руси с чтением акафиста святому равноапостольному великому князю Владимиру.

Конечным пунктом крестного хода стала спасательная станция МЧС на реке. Белой, где состоялось таинство крещения над всеми желающими, которые предварительно прошли курс огласительных бесед в Успенском кафедральном соборе. Всего в этот день святое таинство приняло 30 человек.