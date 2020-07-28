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В Башкирии старейшему ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 104 года

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Ермекеевского района РБ

В Башкирии старейшему ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 104 года Фото: администрация Ермекеевского района РБ

Сегодня старейший ветеран Великой Отечественной войны Абзалетдин Хуснутдинович Нафиков из Ермекеевского района отмечает свой 104 день рождения. Он родился 28 июля 1916 года в селе Суерметово.

К началу войны он был уже человеком отслужившим в Красной Армии, но 11 июня 1941 года его вновь призвали на военную службу, а 22 июня началась Великая Отечественная война.

Рядовой Нафиков начал воевать на Калининском фронте в составе 422-й стрелковой дивизии. В августе 1941-го в бою под Великими Луками Абзалетдин Хуснутдинович был тяжело ранен и попал в плен. 4 года тяжких испытаний, изнурительного труда на шахте и угрызений совести. Его постоянно мучила мысль: «Товарищи громят фашистов, а ты за колючей проволокой гнешь спину перед врагом и совершенно бессилен, что либо изменить».

Домой наш соотечественник вернулся только в 1947 году, пройдя после освобождения из концлагеря допросы, фильтровку и трудовую повинность.

Многое ему пришлось пережить, но он не прогнулся и не сломался. Создал прекрасную семью. Вместе с супругой вырастили шестерых сыновей. Помог получить им образование.

Сегодня ветеран живет у младшего сына, где он окружен любовью и заботой. Всего у ветерана 13 внуков и столько же правнуков.

Старейшего ветерана республики со знаменательной датой сегодня приехали поздравить глава Ермекеевского района Ильшат Райманов и глава сельского поселения Кызыл-Ярский сельсовет Клара Насибуллина, сообщили «Башинформ» в администрации муниципалитета.

«Мы восхищаемся и гордимся вами, — обратился Ильшат Райманов к ветерану. — Вся Ваша жизнь — замечательный пример преданного служения сельскому хозяйству, своему краю, родной земле».

ИА «Башинформ»
Теги: ветераны
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