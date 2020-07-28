Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.58 ↓

EUR 83.77 ↓

28 июля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии результаты ЕГЭ-2020 оказались лучше предыдущих

ОБЩЕСТВО

В Башкирии по результатам девяти ЕГЭ в 2020 году количество стобалльных работ превысило прошлогодний уровень и составило 114. Это при том, что еще не известны результаты испытаний школьников по биологии и иностранным языкам. В прошлом году по результатам всей экзаменационной кампании общее количество работ с высшим баллом составило 111.

По информации регионального Министерства образования, сегодня стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознанию, который прошел 16 июля. Всего экзамен по химии сдавали 3444 чел. Из них 33 выпускника получили по 100 баллов, 499 человек набрали 81 балл и выше. Средний тестовый балл на ЕГЭ по химии составил 56,6.

Экзамен по обществознанию сдавали 5912 выпускников. Из них 1 получили 100 баллов, 485 человек набрали 81 балл и выше. Средний тестовый балл по данному предмету составил 55,1.

Таким образом, по итогам девяти ЕГЭ количество стобалльных работ в Башкирии увеличилось до 114. Из них: по географии — 7, по литературе — 3, по информатике и ИКТ — 10, по русскому языку — 25, по математике (профильный уровень) — 8, по физике — 19, по истории — 8, по химии — 33, по обществознанию — 1.

Ранее «Башинформ» писал о выпускнице 156-й уфимской школы Алине Каюмой﻿, набравшей 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, и выпускнице уфимского лицея №153 Анне Хайтиной﻿ — стобалльнице сразу по двум дисциплинам – математике и информатике.

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе скончалась врач-неонатолог РКБ имени Г.Г. Куватова
25 июля безвременно ушла из жизни опытный неонатолог родильного дома РКБ имени Г.Г. Куватова Елена Смирнова. Об этом сообщают близкие врача. «COVID-19.
В Уфе ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев
В Уфе на 73 году ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев. Об этом сообщил коллега Авдеева по работе в комсомоле Наиль Бахтизин, возглавлявш
Житель Башкирии подозревается в изнасиловании трех маленьких девочек
В одном из районов Башкортостана произошло несколько преступлений против половой неприкосновенности детей. Пожилой мужчина подозревается в растлении трех
В Башкирии выпал крупный град, местами погиб урожай
В Башкирии пользователи соцсетей сообщают о крупном граде, выпавшем накануне. В частности, в Кармаскалинском районе ледяные осадки покрыли землю плотны
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть