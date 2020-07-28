В Башкирии результаты ЕГЭ-2020 оказались лучше предыдущих

В Башкирии по результатам девяти ЕГЭ в 2020 году количество стобалльных работ превысило прошлогодний уровень и составило 114. Это при том, что еще не известны результаты испытаний школьников по биологии и иностранным языкам. В прошлом году по результатам всей экзаменационной кампании общее количество работ с высшим баллом составило 111.

По информации регионального Министерства образования, сегодня стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознанию, который прошел 16 июля. Всего экзамен по химии сдавали 3444 чел. Из них 33 выпускника получили по 100 баллов, 499 человек набрали 81 балл и выше. Средний тестовый балл на ЕГЭ по химии составил 56,6.

Экзамен по обществознанию сдавали 5912 выпускников. Из них 1 получили 100 баллов, 485 человек набрали 81 балл и выше. Средний тестовый балл по данному предмету составил 55,1.

Таким образом, по итогам девяти ЕГЭ количество стобалльных работ в Башкирии увеличилось до 114. Из них: по географии — 7, по литературе — 3, по информатике и ИКТ — 10, по русскому языку — 25, по математике (профильный уровень) — 8, по физике — 19, по истории — 8, по химии — 33, по обществознанию — 1.

Ранее «Башинформ» писал о выпускнице 156-й уфимской школы Алине Каюмой﻿, набравшей 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, и выпускнице уфимского лицея №153 Анне Хайтиной﻿ — стобалльнице сразу по двум дисциплинам – математике и информатике.