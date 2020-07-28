Фото: ИА «Башинформ» В соцучреждениях Башкирии обнаружена потенциально опасная мясная продукция Фото: ИА «Башинформ»

В нескольких социальных учреждениях Башкортостана выявлена потенциально опасная мясная продукция. В мясе обнаружены бактерии — возбудители смертельно опасного заболевания человека — листериоза, сообщает Управление Россельхознадзора по республике.

Пробы сырья отобраны в июле в социальных учреждениях прокуратурой республики совместно со специалистами Управления ветеринарии.

Были отобраны: говядина мороженая из убойного пункта ИП Махиянов Р.М., Башкортостан; говядина в полутушах и четвертинах мороженая (производитель: ООО «Агросервис ЕКБ», Свердловская область); говядина жилованная замороженная в блоках для производства продуктов питания детей раннего возраста (ООО «Восток», Башкортостан); говядина в полутушах и четвертинах мороженая (ООО «Наш дом», Башкортостан).Все пробы были исследованы в Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории.

Согласно протоколам испытаний, во всех отобранных пробах была выявлена Listeria monocytogenes — бактерия, вызывающая смертельно опасное для человека заболевание — листериоз.

Результаты исследований переданы в республиканское Управление Россельхознадзора для принятия мер. С целью недопущения дальнейших нарушений информация доведена до производителей полуфабрикатов. Владельцы некачественной продукции также проинформированы для изъятия ее из оборота.

Прокуратура республики согласовала проведение внеплановых проверок.