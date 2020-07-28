Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.58 ↓

EUR 83.77 ↓

28 июля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В соцучреждениях Башкирии обнаружена потенциально опасная мясная продукция

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В соцучреждениях Башкирии обнаружена потенциально опасная мясная продукция Фото: ИА «Башинформ»

В нескольких социальных учреждениях Башкортостана выявлена потенциально опасная мясная продукция. В мясе обнаружены бактерии — возбудители смертельно опасного заболевания человека — листериоза, сообщает Управление Россельхознадзора по республике.

Пробы сырья отобраны в июле в социальных учреждениях прокуратурой республики совместно со специалистами Управления ветеринарии.

Были отобраны: говядина мороженая из убойного пункта ИП Махиянов Р.М., Башкортостан; говядина в полутушах и четвертинах мороженая (производитель: ООО «Агросервис ЕКБ», Свердловская область); говядина жилованная замороженная в блоках для производства продуктов питания детей раннего возраста (ООО «Восток», Башкортостан); говядина в полутушах и четвертинах мороженая (ООО «Наш дом», Башкортостан).Все пробы были исследованы в Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории.

Согласно протоколам испытаний, во всех отобранных пробах была выявлена Listeria monocytogenes — бактерия, вызывающая смертельно опасное для человека заболевание — листериоз.

Результаты исследований переданы в республиканское Управление Россельхознадзора для принятия мер. С целью недопущения дальнейших нарушений информация доведена до производителей полуфабрикатов. Владельцы некачественной продукции также проинформированы для изъятия ее из оборота.

Прокуратура республики согласовала проведение внеплановых проверок.

ИА «Башинформ»
Теги: мясная продукция, Россельхознадзор
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе скончалась врач-неонатолог РКБ имени Г.Г. Куватова
25 июля безвременно ушла из жизни опытный неонатолог родильного дома РКБ имени Г.Г. Куватова Елена Смирнова. Об этом сообщают близкие врача. «COVID-19.
В Уфе ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев
В Уфе на 73 году ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев. Об этом сообщил коллега Авдеева по работе в комсомоле Наиль Бахтизин, возглавлявш
Житель Башкирии подозревается в изнасиловании трех маленьких девочек
В одном из районов Башкортостана произошло несколько преступлений против половой неприкосновенности детей. Пожилой мужчина подозревается в растлении трех
В Башкирии выпал крупный град, местами погиб урожай
В Башкирии пользователи соцсетей сообщают о крупном граде, выпавшем накануне. В частности, в Кармаскалинском районе ледяные осадки покрыли землю плотны
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть