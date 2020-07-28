Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС В Башкирии двое мужчин с детьми попали в «дорожный капкан»: спасатели пришли на помощь Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

В Башкирии в экстренные службы 27 июля поступил звонок от обеспокоенной женщины. Она сообщила, что переживает за мужа и детей – они перестали выходить на связь. Также она рассказала, что днем муж присылал видео, по которому она опознала примерную местность.

Позднее, когда пропавших обнаружат сотрудники Аварийно-спасательной службы, выяснится, что в воскресенье днем двое жителей Магнитогорска, 42 и 44 лет, вместе с детьми, 16 и 12 лет, отправились на форелевую ферму «Давлетбикя» в Абзелиловском районе. Доехав благополучно до фермы и закупив рыбу, обратный путь они доверили построить навигатору. В итоге прибор увел их на неизвестную дорогу. И если в самом начале дорога была вполне проходимая, то потом она превратилась в непригодную для езды.

Осознав это, мужчины повернули обратно, но, не смогли справиться со сложной дорогой – «УАЗ Патриот» попал в «грязевой плен». У машины произошла поломка переднего моста. Поняв, что уже темнеет и помощи ждать неоткуда, так как телефонная связь отсутствует, а выбираться из леса надо, один из мужчин пешком отправился на форелевую ферму.

В это же время в экстренные службы обращается супруга, сообщив примерное местоположение. Пока спасатели искали заблудившихся, к ним поступил еще один звонок с сообщением, что один из потерявшихся находится на форелевой ферме, а второй мужчина и двое детей в лесу, в машине.

«Получив уже более точное описание местности, где находится сломанный автомобиль с людьми, спасатели сначала на «УАЗе», а потом на квадроцикле добрались до места. Ни дети, ни взрослые не пострадали, всех четверых спасатели доставили в детский лагерь «Горное ущелье», откуда их забрали подоспевшие на помощь друзья», — рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.