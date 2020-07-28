Фото: Валерий Шахов В Уфе к концу 2020 года появится еще один амфитеатр и светомузыкальный фонтан Фото: Валерий Шахов

Уфа к ноябрю 2020 года получит еще один амфитеатр. Он появится в сквере «Волна» в рамках капитального ремонта, сообщил начальник управления капитального строительства мэрии столицы Башкирии Андрей Осипов.

«Также в рамках благоустройства парка запланированы работы по очистке озера, благоустройству, озеленению, освещению и установке малых архитектурных форм. Градостроительные решения приняты с максимальным сохранением существующих насаждений в увязке с проектными решениями по реконструкции парка», — обозначил в докладе на оперативном совещании в уфимской администрации чиновник.

Напомним, сегодня в Уфе гостей принимает один амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау».

До 10 декабря строители должны завершить благоустройство трех скверов перед БГПУ и музыкальной школой №1. По словам Андрея Осипова, проектной документацией предусмотрены работы по сооружению светомузыкального фонтана, замена покрытий, устройство подпорных стенок, лестниц и пандусов. Сегодня строители устанавливают фонтан.