Фото: Ксения Калинина «Массовые гуляния под запретом»: мэр Уфы обратился к десантникам с просьбой Фото: Ксения Калинина

Мэр Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в администрации города 28 июля в связи с предстоящим праздником — Днем Воздушно-десантных войск России — обратился к десантникам с просьбой.

«На эти выходные, помимо Курбан-байрама, приходится еще один праздник – 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск России. Поздравляю с предстоящим праздником, и хочу обратиться к нашим уважаемым десантникам с просьбой – следовать действующим ограничениям и санитарным требованиям», — сказал Ульфат Мустафин.

Он подчеркнул, что массовые гуляния на территории республики пока под запретом. Прислушаются ли десантники к словам главы администрации Уфы, покажет время.