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АО «Транснефть – Урал» отмечено дипломом конкурса социально ориентированных компаний

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

АО «Транснефть – Урал» отмечено дипломом конкурса министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли за проект развития и модернизации материально-технической базы Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) для улучшения условий обучения и внедрения инновационных обучающих технологий.

Университет на протяжении многих лет является кузницей кадров для АО «Транснефть – Урал», его выпускники также трудятся во многих других организациях системы «Транснефть». Сотрудничество между ПАО «Транснефть» и УГНТУ осуществляется на основе договора, заключенного в 1994 году.

В 2016-2019 годах благодаря финансовой помощи АО «Транснефть – Урал» материально-техническая база УГНТУ значительно улучшилась. В университете появился натурный полигон трубопроводной арматуры, а также открылся целый ряд лабораторий: лабораторий нефтеперекачивающих станций, технической диагностики трубопроводных систем, технологических расчетов магистральных нефтепроводов и продуктопроводов, математического моделирования и автоматизированного проектирования трубопроводных систем. Кроме того, при содействии акционерного общества в университете была создана уникальная лаборатория имитационного моделирования процессов трубопроводного транспорта нефти, которая позволяет отображать все этапы процессов сбора, подготовки, транспортировки и экспорта нефти в масштабах страны. В 2020 году предприятие окажет университету помощь в оснащении двух кафедр учебным оборудованием, макетами и тренажерами.

Специалисты акционерного общества – постоянные участники «ярмарок вакансий», которые проводятся в УГНТУ с целью трудоустройства выпускников. В АО «Транснефть – Урал» ежегодно защищают квалификационные работы выпускники факультета трубопроводного транспорта УГНТУ.

Конкурс проводится министерством энергетики РФ с 2017 года и направлен на выявление и распространение опыта социально ориентированных российских организаций, которые добились высокой эффективности в решении социальных задач, содействии улучшению качества условий труда и жизни работников, а также популяризации нефтегазовой отрасли.

В 2020 году ПАО «Транснефть» присужден главный приз как лучшей социально ориентированной компании нефтегазовой отрасли, организации системы «Транснефть» стали победителями в 18 номинациях. Вручение наград победителям состоится на X Петербургском международном газовом форуме, который пройдет в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге.

ИА «Башинформ»
Теги: Транснефть – Урал
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