В башкирском Сибае за месяц на свет появились две двойни
В башкирском Сибае за месяц на свет появились две двойни Фото: Госкомюстиции РБ
Редкое событие произошло в башкирском городе Сибае. Там за месяц на свет появились две пары двойняшек. Первых в местном отделе ЗАГС зарегистрировала семья Осиповых. Владислав и Минзаля стали родителями сына Артема и дочери Амели. Новоиспеченные мама и папа двойняшек уже воспитывают троих сыновей.
Отметим, что с начала 2020 года только в сибайском отделе ЗАГС зарегистрировано шесть двоен и одна тройня.