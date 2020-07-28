Фото: Госкомюстиции РБ В башкирском Сибае за месяц на свет появились две двойни Фото: Госкомюстиции РБ

Редкое событие произошло в башкирском городе Сибае. Там за месяц на свет появились две пары двойняшек. Первых в местном отделе ЗАГС зарегистрировала семья Осиповых. Владислав и Минзаля стали родителями сына Артема и дочери Амели. Новоиспеченные мама и папа двойняшек уже воспитывают троих сыновей.

Также счастливыми родителями близнецов стали Рустам и Лилит Тамоян. Мураз и Вазир родились весом по 3 кг, ростом 47 и 52 см. Эти малыши сделали своих родителей многодетными. До этого семья воспитывала сыновей Руслана и Захара, сообщили в региональном госкомитете по делам юстиции.

Отметим, что с начала 2020 года только в сибайском отделе ЗАГС зарегистрировано шесть двоен и одна тройня.