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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии количество безработных достигло 100 тысяч

ОБЩЕСТВО

Регистрируемая безработица в Башкирии продолжает расти. На минувшей неделе в республике зарегистрирован стотысячный безработный. Почти треть безработных — уфимцы (около 31 тысячи человек), сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты населения региона.

Продолжаются мероприятия по оздоровлению рынка труда. В настоящее время в республиканском банке заявлено 38,8 тысячи вакантных мест. 96% из них — внутри республики.

Высок спрос на водителей, охранников, рабочих по благоустройству населенных пунктов, каменщиков, грузчиков, бетонщиков, штукатуров, отделочников железобетонных изделий, продавцов-кассиров, поваров, электрогазосварщиков, монтажников, трактористов, кровельщиков, плотников, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, овощеводов, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. К примеру, водителю автомобиля предлагают заработную плату в среднем около 29 тысяч рублей в месяц, каменщику – около 48 тысяч рублей. Кровельщик по стальным кровлям может рассчитывать на заработную плату не ниже 48 тысяч рублей, плотник — 51 тысячи рублей, монтажник — 34 тысячи рублей.

6 207 предложенных вакансий — с зарплатой от 20 до 25 тысяч рублей, 7 835 вакансий — от 25 до 35 тысяч рублей, 3 200 вакансий — от 35 до 50 тысяч рублей, 1 543 вакансии — от 50 тысяч рублей и выше.

В ведомстве напомнили, что у малоимущих жителей республики, желающих трудоустроиться, есть возможность получить дополнительную помощь от государства, заключив социальный контракт. Это одно из мероприятий реализуемого в регионе проекта адресной социальной помощи. В случае заключения социального контракта с РЦСПН после официального трудоустройства работник будет получать дополнительно к заработной плате помощь в размере 10 434 рублей в месяц. «Подъемные» будут выплачиваться как минимум 3 месяца, а в ряде случаев выплаты продлеваются до одного года.

Все актуальные вакансии размещены на бесплатных интернет-ресурсах службы занятости населения https://rabota.bashkortostan.ru/ и https://trudvsem.ru/.

ИА «Башинформ»
Теги: безработные
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