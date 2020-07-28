«Страшно выходить во «внешний мир»: врач рассказала фотографу из Уфы о «Красной зоне»

«Красная зона». Всё про Covid-19 от медицинских работников» — так называется проект уфимского фотографа Дима Тулунгужина, посвященный рассказам о работе врачей и трудностях, с которыми они сталкиваются, находясь в очагах коронавирусной инфекции.

Наира Рябчикова — врач-терапевт московской больницы, ассистент кафедры терапии с курсом гериатрии института дополнительного профессионального образования БГМУ. Она рассказала об этиологии и патогенезе вируса и поделилась своими впечатлениями о работате в «Красной зоне».

Фотограф: Дим Тулунгужин

По словам Наиры Рябчиковой, первая неделя выдалась невыносимо тяжелой. «24 часа рабочей смены и всего 12 отсыпных часов полностью разрушили привычный ритм жизни. Но потом организм и психика адаптировались, и я вошла в режим четкого графика да так, что, заканчивая работу в больнице, вдруг на секунду почувствовала, что немного страшно выходить во «внешний мир».

Врач рассказала, что опасений входить в «красную зону» не было, справляться со страхом помогает понимание ситуации и продумывание вариантов развития событий.

«Как только открылся наш центр, хлынул огромный поток пациентов. Скорые везли и везли людей, клиника заполнялась с бешенной скоростью. За двое суток в стационар госпитализировали около 500 человек. По всей Москве тогда открылось много новых центров, перепрофилированных под COVID-госпитали. Один из первых вопросов, возникающих у заболевших: «Это точно коронавирус?». К нам в больницу поступали только «тяжелые» пациенты, жизнь которых порой была под угрозой, и мы делали все, что могли для того, чтобы выиграть схватку с невидимым глазу врагом», — поделилась Наира Рябчикова.

Врач рассказала, что часто болеют семьями. «Была семейная пара, которая заболела одновременно и со схожими симптомами. Например, у женщины отрицательный анализ, у мужчины — положительный, при этом у жены состояние хуже. Это вводит в некое замешательство и вызывает сомнения у людей в достоверности показателей исследований». Как пояснила Наира Рябчикова, есть пул пациентов с типичной клинического ситуацией коронавируса, но отрицательными результатами исследования. Здесь важно правильно взять мазок — если вирус спустится, мазок ничего не покажет.

«Как-то к нам поступила семейная пара около 90 лет. Жена была гораздо в худшем состоянии, чем ее супруг, и лежала в отдельной палате. Муж очень беспокоился и постоянно приходил в ординаторскую уточнять информацию о ее состоянии, но в силу возраста забывал, что говорят врачи. Дойдя до своей палаты, решал вновь узнать о здоровье любимой. В какой-то из дней мы насчитали, что он зашел 52 раза. Он мог забыть наши слова, но о ней не забывал ни на секунду», —рассказала терапевт. Пара поправилась и их выписали на долечивание.

Наира Рябчикова рассказала, с группой коронавирусов человечество знакомо с 30-х годов прошлого века. Вирус мутировал, на сегодняшний день коронавирусов уже известно более 50. Известно о четырех видах, вызывающих легкие и среднетяжелые ОРЗ, и есть три вида, относящиеся к числу особо опасных: это MERS-CoV, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2».

Она отметила, что на сегодняшний день пандемия по числу зараженных людей превышает все предыдущие эпидемии, вместе взятые. ﻿«Механизм зарождения и развития заболевания происходит в эпителии верхних и нижних дыхательных путей. Повреждение альвеоцитов влечет развитие вирусной пневмонии, при этом повышается проницаемость клеточных мембран и усиливается транспорт жидкости в интерстициальную ткань и просвет альвеол — развивается интерстициальный и альвеолярный отек. При этом разрушается сурфактант, он ведет к коллапсу альвеол и в результате резкого нарушения газообмена развивается острый респираторный дистресс синдром». Наира Рябчикова объяснила, что при таком развитии летальность достигает 40%.

По ее словам, клетки тонкого кишечника являются мишенями для коронавируса, он способен там развиваться и выделяться с фекалиями. После начала симптомов на десятый день вирус присутствует в носоглотке и стуле. Сохраняется коронавирус во внешней среде 72 часа. Врач рассказала, что вирус живет на гладких поверхностях, меньше в тканях на латуни и меди, в аэрозоле и в виде взвеси он способен жить до трех часов.

«Медицина справится и с этим вирусом, но, скорее всего, большинство из нас переболеет Covid-19 до того, как появится вакцина», — резюмировала доктор.