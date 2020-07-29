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Завод «Кроношпан» подарил лучшим выпускникам школы деревни Дорогино ноутбуки

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Завод «Кроношпан» подарил выпускникам школы в деревне Дорогино памятные подарки в честь окончания учебы. Пять выпускников, которые окончили школу на «отлично», получили ноутбуки Lenovo. Вся техника памятная – на крышки нанесли специальные гравировки с именем и фамилией учеников.

В этом году среди выпускников дорогинской школы был и член олимпийской сборной республики, кандидат в мастера спорта по фехтованию на колясках Кирилл Васильев. «Кроношпан» передал талантливому спортсмену особенный подарок – сертификат на 15 000 рублей в спортивный магазин.

Вручение подарков проходило с соблюдением правил – все были в масках, перчатках и соблюдали дистанцию. На вручении присутствовали только шесть выпускников, их родители и несколько учителей.

«Мы очень рады, что завод «Кроношпан» не отказывает нам в спонсорской помощи и поощряет талантливых выпускников хорошими материальными подарками. Это уже стало нашей ежегодной приятной традицией», – говорит заместитель директора по учебной работе МБОУ СОШ им. А.С. Пикунова д. Дорогино МР Уфимский район РБ Ильмира Ситтикова.

Школа в поселке Дорогино регулярно получает спонсорскую поддержку от предприятия. В прошлом учебном году «Кроношпан» оборудовал на территории учебного заведения современную футбольную площадку. Там проводятся уроки физкультуры в теплое время года, да и во внеучебное время площадка не простаивает – дети с удовольствием гоняют мяч, играют, занимаются спортом.

ИА «Башинформ»
Теги: Кроношпан, благотворительность
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