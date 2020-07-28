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По итогам семи экзаменов по ЕГЭ в Башкортостане 80 стобалльников

ОБЩЕСТВО

Стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике.

Как сообщили в Министерстве образования региона, средний тестовый балл по истории в этом году вырос и составил 56,5. 8 участников получили на ЕГЭ по данному предмету максимальные 100 баллов. 262 выпускника набрали 81-100 баллов. Всего сдавали ЕГЭ по истории 1 997 человек.

Средний тестовый балл на ЕГЭ по физике составил 57,8. На максимальные 100 баллов экзамен написали 19 участников. Количество высокобалльных работ (81-100 баллов) составило 554. Всего «физику» сдавали 4 377 человек. Таким образом, по итогам семи ЕГЭ в Башкортостане количество стобалльников увеличилось до 80 человек.

Ранее «Башинформ» писал о выпускнице 156-й уфимской школы Алине Каюмой﻿, набравшей 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, и выпускнице уфимского лицея №153 Анне Хайтиной﻿ — стобалльницей сразу по двум дисциплинам – математике и информатике

Вскоре ожидаются результаты единого государственного экзамена по обществознанию, химии, биологии и иностранным языкам.

Гульфия Акулова
Теги: ЕГЭ
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