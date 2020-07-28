За сутки COVID-19 в Башкирии заболели 33 человека

По данным на 28 июля, в Башкирии зарегистрировано 6640 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось на 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Официально зарегистрированное число умерших, причиной смерти которых стал COVID-19, за сутки не изменилось и по-прежнему составляет 22 человека.

Число активных больных в настоящее время, по данным оперативного штаба, составляет 1655 человек. Всего выздоровевших за весь период в республике — 4964 человека.

В России с начала пандемии выявлено 823 515 заболевших в 85 регионах. За сутки в стране зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период от коронавируса скончались 13 504 человека.

Из больниц в России за 28 июля по выздоровлению от COVID-19 выписано 8 888 человек. Число выздоровевших пациентов с начала пандемии увеличилось до 612 217 человек.