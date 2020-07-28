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«Дети просили»: экс-главврач Архангельской ЦРБ объяснила, почему она покинула свой пост

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Дети просили»: экс-главврач Архангельской ЦРБ объяснила, почему она покинула свой пост Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии главный врач центральной районной больницы Архангельского района Людмила Хатмуллина рассказала агентству «Башинформ», почему она приняла решение покинуть свой пост. Ранее сообщалось, что руководитель больницы написала заявление на увольнение по собственному желанию. В ряде СМИ увольнение связали со случаем в медучреждении, где якобы в морге заперли двух сотрудниц с подозрением на коронавирус. Но эту информацию в Минздраве РБ опровергли.

«Уже один раз в СМИ давала опровержение, что никакого запирательства в морг не было. Тем не менее, тут я увольняюсь, и везде появляются такие заголовки, что меня «уволили», либо я «уволилась» после случая с двумя медсестрами в морге. Опять то же самое началось. Это, конечно, подрывает мою репутацию, — прокомментировала информагентству Людмила Хатмуллина, объяснив причину увольнения. — Я написала заявление по собственному желанию. Все проведенные проверки прокуратурой и Следственным комитетом ничего не выявили, а именно данного факта, который во всех СМИ прошел. Уволилась, потому что хотелось вернуться к семье в Уфу, дети очень просили. Увольнение никак не связано с той ситуацией, которая уже прошла, и сейчас ее для чего-то подняли, не знаю даже, для чего».

Людмила Хатмуллина работает в сфере здравоохранения около 30 лет. Окончила медколледж, потом БГМУ. Работала терапевтом, нефрологом, заместителем главного врача Архангельской центральной районной больницы. В должности главврача Архангельской ЦРБ проработала около года.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина
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