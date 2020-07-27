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Жители Башкирии увидят пик активности метеорного потока Южные дельта аквариды

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии увидят пик активности метеорного потока Южные дельта аквариды Фото: Уфимский планетарий

В ночь с 28 на 29 июля жители Башкирии смогут наблюдать пик активности метеорного потока Южные Дельта Аквариды. Специалисты рекомендуют, лучше всего, если вы будете любоваться звездопадом за городом — подальше от городской засветки неба.

Считается, что Южные Дельта Аквариды не очень активный поток, даже в максимуме наблюдается 15-20 метеоров в час. Метеоры потока не очень яркие, имеющие желтоватый цвет.

«Наблюдать их максимум в этом году лучше после часа ночи, когда растущая Луна зайдет за горизонт, а созвездие Водолея с радиантом потока, которое не так высоко располагается над нашим горизонтом, поднимется повыше», — сообщается на сайте Уфимского планетария.

Свое название Дельта Аквариды, как и другие метеорные потоки, получил по созвездию, в котором находится радиант потока – созвездию Водолея (на латинском Аквариус). Радиант потока — это точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.

Предполагается, что прародительницей потока является короткопериодическая комета Макхольца, открытая в 1986 году Дональдом Макхольцом и совершающая оборот вокруг Солнца за 5 лет.

Ежегодно Земля пересекает орбиту кометы и в течение почти полутора месяца с 12 июля по 23 августа проходит через рой кометных частиц – «мусора», оставленного кометой после ее пролета вокруг Солнца и распределенного вдоль орбиты. Со скоростью 150 тыс. км в час этот кометный мусор врезается в атмосферу Земли и испаряется, сгорает как метеоры или падающие звезды.

ИА «Башинформ»
Теги: уфимский планетарий, метеорный поток
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