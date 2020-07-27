Прибывшие специалисты Аварийно-спасательной службы опознали в пресмыкающемся безобидного ужа. На кромке головы у него были характерные желтые пятна. Они поймали змею, вывезли в лес и отпустили на волю, рассказали журналистам в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Хозяйка дома побоялась трогать рептилию и обратилась за помощью к спасателям.

Уфимка обнаружила змею у себя дома. «Незваная гостья» оказалась в одном из частных подворий Демского района.

Женщина обнаружила змею в частном доме под Уфой, хозяевам потребовалась помощь спасателей Фото: Госкомитет РБ по ЧС

ИА «Башинформ»

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