Женщина обнаружила змею в частном доме под Уфой, хозяевам потребовалась помощь спасателей
Женщина обнаружила змею в частном доме под Уфой, хозяевам потребовалась помощь спасателей Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Уфимка обнаружила змею у себя дома. «Незваная гостья» оказалась в одном из частных подворий Демского района.
Хозяйка дома побоялась трогать рептилию и обратилась за помощью к спасателям.
Прибывшие специалисты Аварийно-спасательной службы опознали в пресмыкающемся безобидного ужа. На кромке головы у него были характерные желтые пятна. Они поймали змею, вывезли в лес и отпустили на волю, рассказали журналистам в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
«Если вы встретили змею на улице, лучше всего просто обойти ее стороной и ни в коем случае не трогать, — советуют спасатели. — Как правило, у пресмыкающихся нет цели вас укусить, нападать первой змея не станет. Нельзя предпринимать какие-то активные действия, пытаться ее ударить, атаковать и так далее. Если же змея заползла к вам в дом, то не пытайтесь самостоятельно избавиться от нее, не подходите к ней, и сразу вызывайте спасателей по телефону 112».