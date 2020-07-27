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Женщина обнаружила змею в частном доме под Уфой, хозяевам потребовалась помощь спасателей

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Женщина обнаружила змею в частном доме под Уфой, хозяевам потребовалась помощь спасателей Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Уфимка обнаружила змею у себя дома. «Незваная гостья» оказалась в одном из частных подворий Демского района.

Хозяйка дома побоялась трогать рептилию и обратилась за помощью к спасателям.

Прибывшие специалисты Аварийно-спасательной службы опознали в пресмыкающемся безобидного ужа. На кромке головы у него были характерные желтые пятна. Они поймали змею, вывезли в лес и отпустили на волю, рассказали журналистам в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

«Если вы встретили змею на улице, лучше всего просто обойти ее стороной и ни в коем случае не трогать, — советуют спасатели. — Как правило, у пресмыкающихся нет цели вас укусить, нападать первой змея не станет. Нельзя предпринимать какие-то активные действия, пытаться ее ударить, атаковать и так далее. Если же змея заползла к вам в дом, то не пытайтесь самостоятельно избавиться от нее, не подходите к ней, и сразу вызывайте спасателей по телефону 112».

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, змеи
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