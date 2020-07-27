Министр здравоохранения Башкирии ушел в самоизоляцию после контакта с больным Covid-19

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин проведет две недели в самоизоляции после контакта с больным Covid-19. Об этом корреспонденту агентства «Башинформ» сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.

«Максим Васильевич ушел на самоизоляцию в связи с контактом с человеком с короновирусной инфекцией. Изоляция продлится 14 дней либо, как это принято в таких случаях, до трех отрицательных тестов», — объяснила представитель Минздрава РБ.