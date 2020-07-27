Следком Башкирии проводит проверку по факту публикации видео, возбуждающих нацнеприязнь

В Башкирии СК проводит проверку по факту публичного распространения материалов, возбуждающих ненависть и вражду по национальному признаку.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по факту размещения в сети «Интернет» материалов, возбуждающих ненависть и вражду по национальному признаку.

Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлена информация, опубликованная в социальной сети, содержащая сведения о недовольстве наличием лиц армянской национальности в Уфе. Указанная информация сопровождается видеозаписью, на которой автор видеозаписи спрашивает у группы девушек, предположительно, армянской национальности, что они делают в столице Башкирии.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, при которых были распространены вышеуказанные материалы, а также лицо, их распространившее, действиям которого следствием будет дана правовая оценка, по опубликованным материалам планируется проведение экспертных исследований.

Следственное управление республики напоминает, что публичное распространение, в том числе посредством сети «Интернет», сведений, возбуждающих ненависть либо вражду, а также унижающих достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, влечет административную, а в случае повторного совершения аналогичного деяния, уголовную ответственность.