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Компания Ростсельмаш познакомила аграриев Башкирии с новой техникой

ОБЩЕСТВО

Новая традиция уборочной кампании в Башкирии — аграрии начали работу с проведения специализированного мероприятия «День поля». Первое семинар-совещание прошло в Чишминском районе, главным образом обсуждали тему озимых зерновых культур.

Программа двухдневного мероприятия состояла из нескольких совещаний, демонстрации испытаний новых сортов сельскохозяйственных культур, производственных опытов по применению удобрений. Эксперты продемонстрировали участникам семинара возможности сортов озимых ржи, пшеницы, тритикале и множества других сельскохозяйственных культур.

Большой интерес вызвала и демонстрация специализированной техники. Традиционно, технику для выставки предоставила компания Ростсельмаш.

Участие в семинаре-совещании приняли заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, заместители глав администраций районов, начальники и специалисты руководители подведомственных предприятий, руководители и специалисты хозяйств, фермеры.

«Мы объемы урожая, к сожалению, теряем. Рассчитывали в этом году выйти на рекордный урожай. Пока видим, что сохранившийся объем на полях — 3,5 млн тонн зерна. Нам необходимо очень быстро и мобилизовано уборку завершить, учитывая прогноз дождливой погоды. По предварительной оценке, потеря урожая может составить примерно 500 тысяч тонн», — сообщил на совещании заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Перед аграриями стоит задача: собрать урожай как можно быстрее, избегая потерь. Посевная площадь в 2020 году в республике составила около 3 млн га, в том числе под яровыми — 2 млн гектаров. Надежная техника, работающая без сбоев, главный помощник фермерских хозяйств.

На стенде компании Ростсельмаш можно было увидеть технику, которая уже знакома башкирским аграриям: зерноуборочный комбайн ACROS 585, NOVA 340, трактор Ростсельмаш 2375 и RSM 340.

Многие сельхозтоваропроизводители работают с техникой Ростсельмаш уже несколько лет.

«Техника надёжная, отвечает всем современным требованиям, со своими задачами справляется», — говорит главный инженер СПК им. Салавата Рамис Имангулов.

Кроме того, участники могли познакомиться с новинками: кормоуборочные комбайны F 1300 и F 2650. Сотрудники компании «Акрос РБ» (официальный дилер компании Ростсельмаш в Башкирии) консультировали по техническим вопросам.

«У нас представлены две новинки: это комбайн F 1300 и F 2650 – это один из самых мощных кормоуборочных комбайнов. Установлен двигатель мощностью 600 лс и грубостебельная жатка», — рассказывает коммерческий директор ООО «Акрос РБ» Инзель Гарипов, демонстрируя технику.

ИА «Башинформ»
Теги: Ростсельмаш
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