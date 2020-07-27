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В Уфе ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев

ОБЩЕСТВО

В Уфе на 73 году ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев. Об этом сообщил коллега Авдеева по работе в комсомоле Наиль Бахтизин, возглавлявший Башкирский обком ВЛКСМ с марта 1978 по январь 1981 года. Именно ему на смену пришел Анатолий Авдеев.

Анатолий Алексеевич Авдеев родился в селе Михайловка Стерлитамакского района БАССР. С 1971 по 1972 годы работал заместителем секретаря комитета комсомола Уфимского нефтяного института, который закончил в 1972 году, в год окончания вуза был принят в члены КПСС. В тот же год был назначен вторым, а затем первым секретарем Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ Уфы, где трудился до 1976 года. Затем работал начальником установки, заместителем начальника цеха Уфимского нефтеперерабатывающего завода имени ХХII съезда КПСС. В 1978 году был назначен вторым секретарем Башкирского обкома ВЛКСМ, а через три года возглавил обком комсомола. На посту первого секретаря Башкирского обкома ВЛКСМ Анатолий Авдеев трудился до 1985 года, затем был направлен в органы МВД, заместителем начальника управления исправительно-трудовых учреждений МВД БАССР. Здесь на этой должности он проработал до 1997 года, выйдя в отставку в звании подполковника внутренней службы..

Анатолий Авдеев был награжден орденом «Знак почета», медалью «За трудовую доблесть» и многими ведомственными наградами.

«Мне довелось работать вместе с Анатолием Алексеевичем Авдеевым с 1986 года в Управлении ИТУ МВД БАССР в качестве инструктора, — вспоминает ветеран МВД, известный журналист Сергей Спатар. — Тогда существовала практика направления комсомольских работников в органы МВД. Анатолий Авдеев возглавлял воспитательное направление Управления ИТУ МВД республики. Он курировал воспитательную работу в исправительно-трудовых учреждениях, а это несколько колоний, как взрослых, так и детских, а также особых ИТК, в которых содержались несколько тысяч осужденных. Кроме того, в подчинении Авдеева было несколько тысяч и офицеров. Он привнес в систему работы Управления ИТУ много нового, именно при нем в колонии начали приглашать деятелей культуры и искусства. При нем в ИТК-10 впервые побывал народный поэт Мустай Карим, сюда же приезжал по приглашению Авдеева знаменитый артист Михаил Боярский. Авдеев старался все делать для того, чтобы осужденные по выходе из заключения смогли устроиться в жизни, встать на верный путь. Это был исключительной доброты и порядочности человек».

Прощание с Анатолием Авдеевым состоится во вторник, 28 июля, в 12.00 по адресу: Уфа, ул. Революционная, 97, кв. 54.

Алик Шакиров
Теги: утраты
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