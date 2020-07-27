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В Уфе организуют две площадки для забоя животных в Курбан-байрам

ОБЩЕСТВО

По уже сложившейся традиции, в городах и районах Башкирии на время празднования Курбан-байрама, который в этом году отмечается 31 июля, создадут единые площадки для убоя жертвенных животных, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве начальник регионального Управления ветеринарии Азат Зиганшин.

Так, в Уфе убойные площадки будут организованы в двух местах — в Зинино и около Северного автовокзала.

«В большинстве городов и районов республики также организуют централизованный забой животных, — подчеркнул Азат Зиганшин. — Наша республика ежегодно активно участвует в праздновании Курбан-байрама. Во время его проведения в регионе забивается более 10 тысяч голов жертвенных животных. И каждый год количество этих животных только увеличивается».
По предварительным данным, в этом году на территории Уфы планируется забить около двух тысяч животных. Кроме того, из-за пандемии коронавирусной инфекции многие фермеры совместно с духовенством планируют организовать убой в муниципальных районах, на специализированных площадках, без транспортировки животных в Уфу. В таких случаях мясо будет доставляться до потребителей специально оборудованным транспортом.

В 45 муниципалитетах уже организованы площадки для убоя животных в Курбан-байрам. В 18 районах единичные убои будут проводиться в подсобных хозяйствах.

«За последние два года организованный убой животных на единых, специально оборудованных площадках показал только положительный эффект, не вызвал недовольства населения республики и представителей духовенства. Благодаря возможности контролировать процесс, потребитель получает качественную и здоровую продукцию, — отметил руководитель Управления ветеринарии Башкирии. — На всех площадках должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. К примеру, в Уфе будет обязательно термометрия, привлекут волонтеров, будут раздаваться маски. В районы тоже доводим информацию о том, что все требования должны выполняться».
После окончания празднования Курбан-байрама все убойные площадки тщательно продезинфицируют. Все необходимое для этого есть, резюмировали на совещании в правительстве.

Галина Бахшиева
Теги: Курбан-байрам, места жертвоприношения
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