Фото: ИА «Башинформ», прокуратура РБ В прокуратуре Башкирии произошли кадровые изменения Фото: ИА «Башинформ», прокуратура РБ

В прокуратуре Башкортостана произошли кадровые изменения. В пяти районах и одном городе республики приказом генерального прокурора России были назначены новые руководители надзорных ведомств.

Так, прокурором Стерлибашевского района назначен младший советник юстиции 32-летний Виталий Архаткин. Уроженец города Салавата в 2010 году окончил Башкирский государственный университет. На службу в органы прокуратуры принят в 2012 году помощником прокурора Давлекановского района. С 2017 года по настоящее время состоял в должности заместителя прокурора Стерлибашевского района.

Новый прокурор появился и в Бижбулякском районе – 33-летний младший советник юстиции Дмитрий Герасимов. Уроженец Мелеуза в 2010 году окончил Башкирский государственный университет. На службу в органы прокуратуры принят в 2011 году помощником прокурора Нуримановского района. С 2015 года по настоящее время состоял в должности заместителя прокурора Калтасинского района.

Прокурором города Сибая назначена 44-летняя советник юстиции Лилия Мурзагулова. Уроженка Баймака в 1998 году окончила Башкирский государственный университет. На службу в прокуратуру принята в 1999 году. Состояла в должности помощника, старшего помощника прокурора Калининского района Уфы, помощника прокурора Баймакского района, старшего помощника Башкирского природоохранного межрайонного прокурора, старшего помощника и заместителя прокурора города Сибая.

Прокурором Нуримановского района стал 35-летний советник юстиции Роман Свистун. Уроженец Уфы в 2006 году окончил Башкирский государственный университет. На службу в прокуратуру республики принят в 2007 году. Состоял в должностях помощника прокурора Бакалинского района, помощника и старшего помощника прокурора Октябрьского района Уфы, старшего прокурора управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики, заместителя прокурора Советского и Кировского районов Уфы.

35-летний советник юстиции Виктор Мазницын назначен прокурором Уфимского района. Он родился в Ростове-на Дону. В 2007 году окончил Ростовский государственный университет путей сообщения. С 2007 года по 2015 год работал в прокуратурах Ростовской и Калужской областей на различных должностях. С 2015 года по 2019 год в прокуратуре Республики Башкортостан. С февраля 2019 года по настоящее время проходил службу в Генеральной прокуратуре России в должности прокурора отдела управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Прокурором Буздякского района назначен 36-летний советник юстиции Вадим Шаяхметов. Уроженец села Кушнаренково в 2005 году окончил Башкирский государственный университет. На службу в органы прокуратуры принят в 2006 году. Состоял в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Ленинского района Уфы, центрального межрайонного следственного отдела по Уфе, старшего помощника прокурора Ленинского района и Уфимского района, помощника прокурора Уфы, старшего прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики, заместителя прокурора Уфимского района и Орджоникидзевского района.

Новые прокуроры назначены на должности сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.