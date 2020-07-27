Один из выпусков travel-шоу «Отпуск без путевки» будет посвящен путешествию по Башкирии

Один из выпусков travel-шоу телеканала «Муз-ТВ» «Отпуск без путевки. Россия» будет посвящен путешествию по Башкирии. Проект реализует Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Съемки в нашей республике стартуют сегодня, 27 июля. Команда телеканала пробудет в Башкортостане до 31 июля.

Ведущий программы «Отпуск без путевки. Россия» Андрей Разыграев посетит популярные туристские объекты региона, эксклюзивные места для локального путешествия.

В первый день проект посетит исторические места, а также современные площадки Уфы: «Арт-КВАДРАТ» и новую набережную на реке Белой. После ведущий на несколько дней отправится в этно-путешествие по Башкортостану, познакомится с национальной кухней, с экологически чистой фермерской продукцией, с культурой и традициями башкирского народа. В маршрут включены посещение источника Красный ключ в Нуримановском районе, водная прогулка на катере по Павловскому водохранилищу. Красоты геопарка «Торатау» также не останутся без внимания. Разыграев испытает на себе лечебные процедуры санатория «Красноусольск», башкирскую баню с луговыми травами, а также посетит кумысную ферму в Абзелиловском районе, где попробует легендарный кисломолочный напиток.