Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.59

EUR 83.10

27 июля Понедельник

Уфа   °

Молния
27.07.20: всего с COVID-19 - 6607, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 4845, количество умерших - 22
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Один из выпусков travel-шоу «Отпуск без путевки» будет посвящен путешествию по Башкирии

ОБЩЕСТВО

Один из выпусков travel-шоу телеканала «Муз-ТВ» «Отпуск без путевки. Россия» будет посвящен путешествию по Башкирии. Проект реализует Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Съемки в нашей республике стартуют сегодня, 27 июля. Команда телеканала пробудет в Башкортостане до 31 июля.

Ведущий программы «Отпуск без путевки. Россия» Андрей Разыграев посетит популярные туристские объекты региона, эксклюзивные места для локального путешествия.

В первый день проект посетит исторические места, а также современные площадки Уфы: «Арт-КВАДРАТ» и новую набережную на реке Белой. После ведущий на несколько дней отправится в этно-путешествие по Башкортостану, познакомится с национальной кухней, с экологически чистой фермерской продукцией, с культурой и традициями башкирского народа. В маршрут включены посещение источника Красный ключ в Нуримановском районе, водная прогулка на катере по Павловскому водохранилищу. Красоты геопарка «Торатау» также не останутся без внимания. Разыграев испытает на себе лечебные процедуры санатория «Красноусольск», башкирскую баню с луговыми травами, а также посетит кумысную ферму в Абзелиловском районе, где попробует легендарный кисломолочный напиток.

Гульфия Акулова
Теги: туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии за полгода более 270 человек погибли от отравления
В Башкирии за январь-июнь 2020 года в Республике Башкортостан зарегистрировано 1183 случая острых отравлений химической этиологии (январь-июнь 2019 г. –
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала двор своего детства и огород
[instagram]https://www.instagram.com/p/CDEzrlSKgfW/[/instagram]Телеведущая и популярный блогер Ляйсан Утяшева показала подписчикам двор своего детства, о
В Башкирии на озере Аслыкуль едва не утонула женщина: ее спасли полицейские
В Башкирии на озере Аслыкуль едва не утонула жительница Калтасинского района. Сообщение о происшествии поступило в Отдел МВД России по Давлекановскому р
В Башкирии количество умерших от коронавируса достигло 22 человек
В Башкирии зарегистрирован еще один случай смерти от новой коронавирусной инфекции. По данным на 26 июля, всего зараженных 6571 человек, новых случаев
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть