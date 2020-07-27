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Глава Башкирии вновь поручил заняться пьяными водителями: «Распустились, ничего не боятся»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии вновь поручил заняться пьяными водителями: «Распустились, ничего не боятся» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с 22 июня 1685 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров подчеркнул, что эти цифры очень плохие.

«Это какой-то бич. То, что водители ездят в нетрезвом состоянии – это не наша работа, а работа ГИБДД. И когда происходит ДТП, там если дорога плохая, освещение плохое – это мы виноваты. А то, что водители ездят в нетрезвом состоянии, это в ГИБДД должны отрабатывать. Собирайтесь с ними и продумывайте комплексный план мероприятий. Снижайте, это же с ума сойти можно. За неделю задержали 177 пьяных водителей, я могу констатировать, что в республике люди расслабились. Вы же помните, когда ввели ограничительные меры, как там люди боялись. А сейчас, получается, ничего не боятся: ни лишения прав, ни больших штрафов. Распустились, и этим надо заниматься. Это очень тревожные цифры. Займитесь этим», — обратился глава республики к председателю Госкомтранса РБ Алану Марзаеву.

Как сообщалось ранее, руководитель региона с июня этого года акцентирует внимание на проблеме нетрезвых водителей после нескольких серьезных ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД РБ, глава РБ
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