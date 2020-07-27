На пруду в одном из районов Башкирии зафиксирована массовая гибель рыбы

Фото: https://vk.com/podslusheno_karmaskaly



Фото: https://vk.com/podslusheno_karmaskaly

На пруду в деревне Урал Кармаскалинского района Башкирии зафиксирована массовая гибель рыб.

Тревогу забили местные жители. Спустя несколько дней на место выехали специалисты Приуфимского территориального управления Минэкологии и Управления государственного аналитического контроля РБ.

Как сообщили в Министерстве природопользования и экологии, были обследованы территория и предприятия, которые могут повлиять на водный поток реки Карламан, в том числе биологические очистные сооружений ООО «Водоканал» села Кармаскалы, который осуществляет сброс условно чистых вод в реку, и мясокомбинат в селе Кармаскалы. Установлено, что мясокомбинат длительное время производственную деятельность не ведет, производственные помещения опечатаны. Отобраны пробы воды на сбросе в реку Карламан от завода, принадлежащего ООО «Уралхим». В ходе осмотра реки Карламан от села Кармаскалы до пруда в деревню Урал мертвой рыбы не зафиксировано. На реке вблизи деревни Урал установлено, что администрацией Карламанского сельсовета 23 июля был снижен уровень воды в пруде на 0,5 м. для притока свежей воды. На поверхности воды и береговой полосы пруда наблюдается большое количество мертвой рыбы. Сама поверхность пруда заросла водорослями и тиной, вблизи плотины цвет воды у береговой кромки серого цвета.

﻿«В ходе рейда отобраны пробы воды на р. Карламан ниже пруда и в самом пруде, а также донные отложения пруда вблизи плотины. По результатам экспресс-анализа содержание кислорода в воде пруда 1,5 мг/дм3, в р. Карламан ниже плотины пруда 3,5 мг/ дм3, при норме не менее 6 мг/дм3. Одной из причин гибели рыбы может являться нехватка содержания кислорода в воде, — говорится в сообщении природоохранного ведомства. — Результаты анализов проб воды ожидаются 29-30 июля».

По информации администрации района, вся погибшая рыба собрана и захоронена в специализированном скотомогильнике.