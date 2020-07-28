Фото: автора Переехавшая из Уфы в Петербург журналистка рассказала, какой видится Башкирия издалека Фото: автора

Вера Черенева — журналист, родилась и выросла в Уфе. Несколько лет назад она навсегда сменила место жительства и переехала в Санкт-Петербург. Теперь работает в редакции «Российской газеты».

Корреспондент агентства «Башинформ» встретилась с ней и расспросила о причинах переезда, тоске и гордости за родину, а также перспективах республики на фоне других регионов.

— Как видится Башкирия из Петербурга? Да хорошо видится. Когда читаешь какие-нибудь рейтинги, данные Росстата, попадаются какие-нибудь еще цифры, видишь, что по всем показателям Башкирия традиционно оказывается в числе лидеров или крепких середнячков. Это, я считаю, хороший показатель. Объективно, у Башкирии бюджет в разы ниже, чем, например, у Петербурга и по каким-то показателям регион не сможет его обогнать. Какие это показатели? Ну, например, по числу мест в гостиницах или, например, по туризму.

Конечно, в любом регионе есть такие деятели, которые утверждают: да мы сейчас всем покажем, Башкирия обгонит и Москву, и Петербург, но давайте будем реалистами, во всех странах бюджеты столичных регионов выше. Поэтому тезисы про всех обогнать и перегнать — это популизм.

- Если все не так и плохо, почему ты переехала?

— Это издержки профессии. Журналист пишет о каких-то интересных событиях и информационное поле в Петербурге объективно богаче, чем в Уфе. Например, одной из первых новостей, которые написала в Петербурге, была история о том, как дворник нашел в мусорном баке нильского крокодила. Дворник принес его в жилкомсервис, там стали делать какой-то террариум. Когда я позвонила коммунальщикам с вопросом, что они будут делать с крокодилом, мне заявили, что выкормят его, вырастят и будут обходить с ним квартиры неплательщиков. Ну не прелесть ли? В Башкирии такого ежедневного веселого "трэша" у меня не было. Ну и, конечно, что греха таить, уровень оплаты в СМИ в Петербурге значительно выше, чем в Башкирии, и это при том, что цены на товары примерно такие же. Поэтому многие журналисты уезжают. Применимо ли это к другим профессиям? Скорее, да, чем нет. Я знаю несколько молодых педагогов, они пробовали работать в уфимских школах, но потом уехали из-за зарплат, в Петербурге они выше, к тому же больше возможностей для репетиторов.

- Выходит, своим решением ты в целом довольна?

— Из Уфы я переехала в 2014 году и довольна. Три года назад перевезла сюда маму. Она тоже довольна и дело не только в том, что до пандемии она несколько раз в месяц ходила в Эрмитаж. В Петербурге есть много бытовых мелочей, которые делают жизнь комфортной. Банальный пример: в Уфе, когда шел дождь, приходя в квартиру, нужно было тут же мыть обувь, коридор, да и вообще все, обувь была в грязи, потому что во дворе разбитые дороги, вся грязь оказывалась на тротуарах. А здесь, по крайней мере, во дворах, дороги не разбиты, луж нет. Можно реально гулять под дождем. Или другой пример: в Уфе мама как-то несколько месяцев не могла попасть на прием к эндокринологу: то в поликлинике не было врача, а когда он все же появлялся, формировалась очередь, в которую не пробиться. Тут приходишь и записываешься в обычной районной поликлинике, а оборудование у окулиста сравнимо с тем, что в Уфе встречалось только в институте глазных болезней. Конечно, есть и минусы, платная медицина здесь значительно дороже. Дороже всякие бытовые услуги, но это издержки большого города.

- Каковы шансы на возвращение в Уфу тех, кто когда-то уехал в столицы?

— В Башкирии сильный реальный сектор экономики, организуются разные высокотехнологичные рабочие места, уверена, что многие из тех, кто уезжают, при условии достойной оплаты труда готовы были бы вернуться. Перспективы у Башкирии есть и колоссальные, я это поняла уже после переезда. Для меня маркером служит показатель цен на жилье. Посмотрите какие-нибудь сводные отчеты от Минстроя, Росстата или сервисов по подбору жилья. В Уфе квартиры продаются в среднем из расчета 70-80 тысяч рублей, в Петербурге — это примерно 100 тысяч рублей. Разница в цене квадратного метра всего 20 тысяч. А ведь есть города с населением порядка миллиона человек, где цена — 40-50 тысяч. На рынке недвижимости цены диктует спрос. Если люди готовы покупать в Уфе квартиры за 80 тысяч за "квадрат" — это означает, что интерес к городу есть и огромный. Вы скажете: Башкирия — это не только Уфа, но в Салавате, Ишимбае или Туймазах не найти квартиры дешевле миллиона. А, например, в нестоличных городах Псковщины или Новгородчины порядок цен совсем другой. В Республике Коми есть населенные пункты, где люди в принципе бросают благоустроенные квартиры в многоэтажках, потому что спроса нет вообще. Люди не видят перспектив и уезжают, бросая все. В Башкирии такого нет ни в малых городах, ни в деревнях, здесь цену имеет и земля, и недвижимость.

- Однако здесь, в Башкирии, часто можно поймать ощущение, что мы всегда кого-то догоняем.

— Конечно, в Башкирии всегда ставят высокую планку, сравнивают ситуацию в регионе с лидерами экономического развития, и это правильно. Но совсем себя распинать не следует. В Башкирии ситуация намного лучше, чем в целом по стране, потенциал региона огромный. Можно услышать мнение: но ведь студенты уезжают и не возвращаются, работающие люди с семьями переезжают, даже пенсионеры уезжают.

Объективно говоря, из Башкирии не сложно уехать, опять же благодаря жилью, когда вполне реально можно продать недвижимость в Уфе, немного подкопить или взять ипотеку и купить в Петербурге.

Почему же люди тогда уезжают? Все хотят лучшей жизни, Петербург — это город с очень привлекательным образом, богатейшей культурой, он всегда манил к себе всю страну. И это нормально. В США люди едут в Нью-Йорк и Вашингтон, в России — в Петербург и Москву. Но, безусловно, очень важно, чтобы из регионов не делали кадровые пылесосы для столиц.

- Заметны ли изменения, происходящие в Башкирии?

— Мне кажется, что в последнее время в Башкирии происходит очень много улучшений, например, власти стали более открытыми, если тебе что-то не нравится, можно написать на всякие сервисы, заявить о коммунальной проблеме и обращение рассмотрят, дадут ответ, может, даже что-то решат. Появляются всякие общественные пространства, ведется работа над созданием бренда региона, над повышением его привлекательности.

- Чего нам не хватает?

- Мне кажется, гордости. Башкирия — реально крутой регион. Здесь богатейшая культура, правда, когда я жила в Уфе, в основном сталкивалась с какими-то шаблонами, банальщиной. И это было обидно, ведь в регионе проводятся научные исследования, археологические раскопки памятников. Но об этом как-то мало говорят, стесняются, хотя, как мне кажется, интерес к культуре Башкирии, настоящей, нерафинированной, он есть не только внутри самой республики, но и в целом в России. Для России Башкирия — это такая терра инкогнита, вроде бы регион на слуху, но какой его образ, какая его культура, никто, кто здесь не бывал, не скажет.

Вот у Якутии или у Бурятии такие образы есть, например. В Башкирии стесняются работать с какой-то масс-культурой, те же рэперы, которые вышли из Уфы, они получили известность уже после переезда. А может быть, если бы им как-то помогли на уровне города или республики со студиями или репетиционными базами, жили бы они в Уфе, давали бы концерты и Уфа стала бы знаковым городом для любителей этого музыкального направления.

И можно так до бесконечности перечислять. Конечно, в республике много проблем, да где их нет, везде есть какая-то неустроенность. Но есть и плюсы, надеюсь, что с каждым годом их будет становиться все больше.