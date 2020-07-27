Фото: Олег Яровиков В Башкирии от укусов клещей пострадали 8,9 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

Число жителей республики, пострадавших от укусов клещей, в Башкирии превышает прошлогодние показатели, сообщили в региональном Минздраве со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по РБ.

По состоянию на 21 июля, в медицинские организации республики обратились 8 869 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 3 342 — дети.

Для сравнения: год назад на эту же дату в больницы Башкирии обратились 8 298 человек, включая 2 985 детей.

«Количество пострадавших увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9%», — констатировали в Минздраве и добавили, что самыми частыми и опасными инфекциями в условиях республики являются клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

Возбудители болезней передаются человеку, как правило, через присасывание зараженного вирусом клеща. При этом, не исключается заражение людей, не посещавших лес. Например, при заносе клещей собаками, кошками, на одежде, с цветами.

Возможно также заражение клещевым энцефалитом через употребление в пищу сырого молока коз.

«Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Их привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу», — поясняют эксперты.

Укус клеща, чаще всего, не заметен, поскольку он безболезнен. Только через некоторое время после присасывания место укуса воспаляется, что позволяет его обнаружить и удалить.

Инкубационный период или время между укусом клеща и началом заболевания обычно длится 7-14 дней.

Первыми признаками клещевого энцефалита являются:

— внезапное начало симптомов;

— озноб, быстрое повышение температуры тела до 38-39° С;

— сильная головная боль;

— боли во всем теле, разбитость, слабость, тошнота;

— покраснение лица и глаз.

С третьего-пятого дня заболевания возможно появление признаков поражения нервной системы: судороги, бред, нарушение движений, слабость в конечностях.

Последствия клещевого энцефалита разнообразны — от полного выздоровления до тяжелых инвалидизирующих последствий, с параличами, эпилептическими приступами или даже смерти.

«Иногда в месте укуса клеща появляется небольшое покраснение. Оно потом разрастается, достигая десятка сантиметров в диаметре, и становится похожим на свежий синяк. Это говорит о том, что произошло заражение клещевым боррелиозом. Одновременно с появлением эритемы человек ощущает появление похожее на грипп общее недомогание, возможно появление пареза лицевого нерва, радикулита или воспаления крупных суставов. При появлении указанных признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу», — подчеркнули в Минздраве Башкирии.

Как защититься от укуса клеща

При посещении леса желательно, чтобы одежда была сшита из плотной, скользкой на ощупь ткани светлых тонов. Она не должна допускать заползания клещей и, по возможности, не затруднять быстрый осмотр для их обнаружения.

Необходимо, чтобы воротник рубашки плотно прилегал к телу. Рубашка должна быть заправлена в брюки и иметь длинные рукава, манжеты рукавов плотно прилегать к телу. Брюки заправляют в сапоги или ботинки, носки должны иметь плотную резинку. Голову и шею закрывают косынкой или кепкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела.

Кроме того, следует не реже чем каждый час осматривать себя и своих попутчиков.

«Соблюдение этих простых правил позволит в значительной мере уменьшить вероятность заболеть опасными клещевыми инфекциями», — резюмировали специалисты.