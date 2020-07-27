В Уфе меценат передал в больницу аппарат ИВЛ













Трудное время стало временем добрых дел. Вклад в республиканское здравоохранение внес один из собственников крупного уфимского застройщика – «Группы компаний «Жилстройинвест» – Ринат Салихов.

Бизнесмен на собственные средства (более полутора миллионов рублей) приобрел и передал городской клинической больнице №6 в Уфе дорогостоящее оборудование – аппарат искусственной вентиляции легких.

ГК «Жилстройинвест» – социально ответственный застройщик, компания и ее собственники принимают активное участие в меценатской и благотворительной деятельности, поэтому Ринат Салихов не смог остаться в стороне от нужд медиков, большинство из которых в данный момент борются с глобальной угрозой.

«Так сложилось, что теперь врачи круглосуточно на работе, ведь самая большая ценность в мире – это человеческая жизнь. И очень важно в такой момент объединиться вокруг проблемы и внести посильный вклад в общее дело», – сказал Ринат Салихов .

Как сообщили в клинике, аппарат американского производства будет размещен в кардиореанимации, на днях начнется его сборка и отладка, после которого «он отправится в бой».