БГПУ им.М.Акмуллы вошел в консорциум «Развитие личностного потенциала в образовании»

Фото: https://vbudushee.ru



Фото: https://vbudushee.ru

Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы вошел в консорциум «Развитие личностного потенциала в образовании».

Он объединяет Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и семь ведущих педагогических вузов России для консолидации усилий в сфере развития и популяризации качественного образования в стране. Кроме Акмуллинского университета, в консорциум вошли Московский городской педагогический университет, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Сургутский государственный педагогический университет, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова и Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Каждый из вузов является единственным представителем программы БФ Сбербанка «Вклад в будущее» в своем регионе.

Из 33 педагогических вузов России именно эти университеты были отобраны на основе поданных ими заявок, включавших конкретные предложения, с учетом возможностей методического обеспечения будущего сотрудничества и имеющегося опыта аналогичной работы, а также материально-технической базы.

В рамках консорциума предполагается проводить совместные исследования и разработки участников консорциума, реализовывать перспективные проекты и программы в сфере образования, разрабатывать различные образовательные продукты, а также совместно организовывать семинары, конференции, тренинги и другие мероприятия.

Акмуллинский университет в рамках консорциума в 2020-2021 годах будет совместно с вузами-партнерами разрабатывать проект сетевой магистратуры, формировать банк массовых открытых онлайн-курсов и разрабатывать единый фонд оценочных средств, участвовать в конкурсах движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и предоставлять партнерам свои стажировочные площадки, а также работать над вхождением базовых школ Акмуллинского университета в 100 базовых школ Фонда Сбербанка.

В дальнейших планах — апробация новых продуктов фонда и вузов-партнеров в Центре развития ребенка «КотоффКидс» и базовых школах БГПУ, а также развитие сетевой магистратуры по дошкольному воспитанию.

20 июля состоялось первое заседания Совета Консорциума, прошедшее в онлайн-режиме. Его провела председатель ФУМО в сфере высшего образования, директор Института педагогики СПбГУ, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Елена Казакова. На заседании был определен план деятельности на 2020 год, предполагающий утверждение исследовательского протокола, синхронизацию методологических вопросов, онлайн-обучение для команд педагогов от университетов.

Также в рамках заседания состоялось подписание соглашения о консорциуме «Развитие личностного потенциала в образовании». От БГПУ им. М. Акмуллы его подписал ректор Салават Сагитов.

«Очень важно, кого мы будем готовить в школах и кого мы будем готовить для школ. Приятно, что мы оказались в такой серьезной компании. В этом консорциуме, на мой взгляд, мы будем обогащать друг друга теми наработками и особенностями, которые есть у наших вузов», — отметил Салават Сагитов.

В ходе совещания затронули проблему квалификации профессорско-преподавательского состава в области развития личностного потенциала и необходимость коренного изменения системы повышения квалификации преподавателей, обсудили поиск современных средств, новых форм профессионального развития научно-педагогических работников и развитие института кураторства.

Вузы выразили готовность и заинтересованность принять участие в апробации учебных и методических материалов фонда, а также заявили о планах по запуску учебных курсов по социально-эмоциональному развитию, развитию личностного потенциала и навыков XXI века.