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Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал строительство фонтанов в городах и селах

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал строительство фонтанов, подобных Танцующие журавли на ГДК, в городах и селах республики.

Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Он также порекомендовал посетить сквер «Дубки» всем, кто еще не был, а особенно — семьям с детьми.

«Кто ещё не был с детьми, очень рекомендую. Цветомузыкальное представление с 21.30 до 22.00. И такие места и объекты мы будем строить еще несколько в Уфе и других городах и селах республики. Хороших выходных», — написал он на своей странице в Facebook.

Глава Башкирии также рассказал о реконструкции фонтана в Дюртюлях.

«Десятиметровый бассейн фонтана объемом 26 кубометров выполнен из гранитного материала. Мы отреставрировали старый фонтан, постарались сохранить историческую уникальность, но с учётом современных запросов. Благоустроили остальные зоны площади. По проекту обновленный фонтан построили почти там же, где раньше располагался фонтан с тремя девушками. Они пока украшают фойе Дома культуры, но скоро вернём девушек на их прежнее место. Думаю, дюртюлинцы оценят это», — отметил руководитель республики.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство
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