Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.59

EUR 83.10

26 июля Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии количество умерших от коронавируса достигло 22 человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии зарегистрирован еще один случай смерти от новой коронавирусной инфекции.

По данным на 26 июля, всего зараженных 6571 человек, новых случаев — 35. Количество погибших достигло 22 человек.

В стационарах лечение проходят 201 человек, из них в тяжелом – 35 пациентов (на ИВЛ – 11 человек). В домашних условиях лечатся 1512 человек. За сутки выписались четыре человека.

Всего выписано – 4836 человек.

За сутки зарегистрировано 113 случаев заболевания внебольничной пневмонии, выписались 85 пациентов.

Всего проведено 535 тысяч 759 исследований,

За сутки – 7040 исследований, обследовано 6815 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Башкирия возобновила выдачу сертификатов на технические средства реабилитации
В Башкирии возобновилась выдача сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) из регионального перечня, сообщила вице-премьер, министр семьи, т
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала двор своего детства и огород
[instagram]https://www.instagram.com/p/CDEzrlSKgfW/[/instagram]Телеведущая и популярный блогер Ляйсан Утяшева показала подписчикам двор своего детства, о
С начала года на дорогах Башкирии произошло 1600 ДТП
С начала года на дорогах Башкирии зарегистрировано около 1 600 ДТП, в которых погибли 163, получили ранения 1 962 человека, сообщили на заседании коллеги
Глава Башкирии сообщил о строительстве самого большого хосписа в России
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о начале строительства нового хосписа. Его возводят на участке площадью 2,37 га. Расположится он за торговым центро
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть