В Башкирии количество умерших от коронавируса достигло 22 человек

В Башкирии зарегистрирован еще один случай смерти от новой коронавирусной инфекции.

По данным на 26 июля, всего зараженных 6571 человек, новых случаев — 35. Количество погибших достигло 22 человек.

В стационарах лечение проходят 201 человек, из них в тяжелом – 35 пациентов (на ИВЛ – 11 человек). В домашних условиях лечатся 1512 человек. За сутки выписались четыре человека.

Всего выписано – 4836 человек.

За сутки зарегистрировано 113 случаев заболевания внебольничной пневмонии, выписались 85 пациентов.

Всего проведено 535 тысяч 759 исследований,

За сутки – 7040 исследований, обследовано 6815 человек.