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Телеведущая Ляйсан Утяшева показала двор своего детства и огород

ОБЩЕСТВО

Телеведущая и популярный блогер Ляйсан Утяшева показала подписчикам двор своего детства, огород и местные достопримечательности. Например, дерево, в которое ударила молния, но спустя три года оно ожило.

Ляйсан Утяшева провела летний отпуск в доме у родных в селе Раевка Альшеевского района Башкирии.

О своих впечатлениях она подробно рассказывала своим подписчикам на странице в Instagram.

«Последние дни в любимой Раевке. Мне всегда мало! Здесь я снова маленькая в кругу родных людей, каждый уголок напоминает о детстве... О маме», — написала она.

ИА «Башинформ»
Теги: соотечественники, Ляйсан Утяшева
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