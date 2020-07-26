Телеведущая Ляйсан Утяшева показала двор своего детства и огород

Телеведущая и популярный блогер Ляйсан Утяшева показала подписчикам двор своего детства, огород и местные достопримечательности. Например, дерево, в которое ударила молния, но спустя три года оно ожило.

Ляйсан Утяшева провела летний отпуск в доме у родных в селе Раевка Альшеевского района Башкирии.

О своих впечатлениях она подробно рассказывала своим подписчикам на странице в Instagram.

«Последние дни в любимой Раевке. Мне всегда мало! Здесь я снова маленькая в кругу родных людей, каждый уголок напоминает о детстве... О маме», — написала она.