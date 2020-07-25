Глава Башкирии сообщил о строительстве самого большого хосписа в России

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о начале строительства нового хосписа.

Его возводят на участке площадью 2,37 га. Расположится он за торговым центром «Мега», в южной части Уфы.

«Мы начали строить хоспис. За этот год поставим коробку. И постараемся открыть его осенью 2021 года. Я глубоко признателен всем, кто помог собрать первоначальные деньги. На них мы сделали проект и начали работы», — написал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Как подчеркнул глава республики, хоспис будет «самым большим и современным в России». Поэтому необходимо «ещё собирать и собирать деньги».

«В связи с этим подумалось: многие из нас, кто шел к успеху, все-таки порой совершали поступки, о которых жалеем или стыдимся. И вот она — возможность той самой попытки очистить свою душу и помочь тем, кому это особенно нужно. Пишите, вносите, помогайте. Вместе построим», — резюмировал Радий Хабиров.

Задача хосписа – оказание паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам взрослым и детям. Учреждение позволит создать комфортные условия для ухода за больными. С его помощью родные и близкие смогут получить необходимую социальную передышку.

Проект уфимского хосписа предусматривает три корпуса: детское и взрослое отделения, а также административно-медицинский блок, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Хоспис рассчитан на 60 коек. 40 из них для взрослых и 20 — для детей.

В каждом из корпусов предусмотрены свои прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки.

В хосписе обустроят два въезда. Один будет вести к приемному покою и главному входу, второй предназначен для выезда бригад и загрузки пищеблока.

Руководитель республики поручил построить в Уфе хоспис после встречи с учредителем Фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер.

В августе 2019-го он обратился к своим подписчикам в соцсетях с просьбой поддержать идею строительства хосписа и оказать посильную финансовую помощь. На призыв руководителя региона откликнулись как жители, так и представители бизнеса. В результате удалось собрать более 18 млн рублей.

В настоящее время завершаются проектно-изыскательские работы по возведению здания. Параллельно с этим строители уже приступили к подготовке площадки под объект. Ввод хосписа в эксплуатацию запланирован на осень 2021 года.

Между тем, по мнению Радия Хабирова, важно использовать опыт, накопленный во время строительства нового клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе. В частности, он предложил предусмотреть в проекте место под общежитие для персонала.

«Хоспис нам очень нужен. К нам обращаются родители тяжело больных детей, тысячи людей нуждаются в такой помощи. К тому же в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах России такие объекты есть, а у нас нет. И люди страдают», – отметил руководитель региона.