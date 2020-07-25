В рамках так называемой оптимизации медицины перекромсали многое - глава Башкирии

Фото: соцсети











Фото: соцсети

В Башкирии 60% существующих фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) подлежат ремонту, заявил глава республики Радий Хабиров и при этом отметил, что долгие годы в регионе не уделялось должного внимания сельской медицине.

Как написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров, пожалуй, только сельчане понимают, что такое фельдшерско-акушерский пункт.

«Это не только медицина — по сути, это центр жизни для любого села. И перед нами стоит, в общем-то, непростая задача. Долгие годы мы не уделяли внимание сельской медицине. Более того, в рамках так называемой оптимизации перекромсали многое, что было раньше. В нашей огромной республике – 2098 ФАПов, из них 60% нужно ремонтировать», — сообщил он.

До 2024 года в Башкирии планируется заменить все устаревшие и пришедшие в негодность ФАПы. В общей сложности, 406. Ежегодно, не менее 100 фельдшерско-акушерских пунктов.

«В ближайшее время закончим четыре ФАПа в Татышлинском районе. Появятся они в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и в деревне Маматаево. Всего в этом году мы построим 109 фельдшерско-акушерских пунктов», — подчеркнул Радий Хабиров.