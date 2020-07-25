В школах Уфы проходит «Прощальный классный час» для выпускников
Фото: пресс-служба администрации Уфы
Сегодня в уфимских школах проходят праздничные мероприятия для выпускников 11 классов, сообщили в пресс-службе столичной администрации.
Как подчеркнули в мэрии, все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включая ограниченное число участников.
Во встречах, в формате классных часов «Прощальный классный час», «Выпускной альбом», «Вечер воспоминаний», участвуют учителя и директора школ.
Всего в этом учебном году уфимские школы окончили более 5,2 тысячи выпускников 11 классов.