В школах Уфы проходит «Прощальный классный час» для выпускников

Всего в этом учебном году уфимские школы окончили более 5,2 тысячи выпускников 11 классов.

Во встречах, в формате классных часов «Прощальный классный час», «Выпускной альбом», «Вечер воспоминаний», участвуют учителя и директора школ.

Как подчеркнули в мэрии, все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включая ограниченное число участников.

Сегодня в уфимских школах проходят праздничные мероприятия для выпускников 11 классов, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Галина Бахшиева

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