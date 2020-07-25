Башкирия возобновила выдачу сертификатов на технические средства реабилитации
Башкирия возобновила выдачу сертификатов на технические средства реабилитации Фото: Олег Яровиков
В Башкирии возобновилась выдача сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) из регионального перечня, сообщила вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.
Такой перечень в дополнение к федеральному появился в Башкирии в 2019 году, по решению главы республики Радия Хабирова.
Однако в феврале этого года из-за отсутствия финансирования Минтруд был вынуждены приостановить выдачу сертификатов на ТСР, образовалась очередность.
«Инвалиды и родители детей-инвалидов уже не надеялись на эти приспособления, которые реально улучшают качество жизни. Это, например, персональный спутниковый датчик-маяк, небулайзер компрессионного типа, дренажный виброжилет, кислородный концентратор, ванна надувная и сиденье для ванны, кровать с механическим приводом, стол прикроватный, глюкометр с речевым выходом, FM-системы к кохлеарным имплантам, — написала на своей странице в соцсетях Ленара Иванова. — И вот вопрос решен: более 400 долгожданных сертификатов уже направлены в многофункциональные центры для выдачи».Срок действия сертификатов по-прежнему составляет 60 дней. Реализовать их можно у любых поставщиков технических средств реабилитации.
«Наиболее активно принимают сейчас наши сертификаты ООО «Медтехника», ИП Ильясов, ООО «Медсервис+», «Мастер слуха» и другие. В настоящее время прорабатываем взаимодействие с новыми поставщиками ТСР.
Что радует, их становится все больше, а значит, людям будет еще удобнее, — добавила вице-премьер. — На днях открыли в Уфе, на Революционной новый магазин технических средств реабилитации «Доброта.Ру». Общаемся с ними, хотим также подключить их к этой программе. Одним словом, потихоньку двигаемся вперед. Думаем также о необходимости выставок ТСР, где бы демонстрировались новые разработки, упрощающие жизнь инвалидов».