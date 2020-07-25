Фото: Олег Яровиков Башкирия возобновила выдачу сертификатов на технические средства реабилитации Фото: Олег Яровиков

В Башкирии возобновилась выдача сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) из регионального перечня, сообщила вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Такой перечень в дополнение к федеральному появился в Башкирии в 2019 году, по решению главы республики Радия Хабирова.

Однако в феврале этого года из-за отсутствия финансирования Минтруд был вынуждены приостановить выдачу сертификатов на ТСР, образовалась очередность.

«Инвалиды и родители детей-инвалидов уже не надеялись на эти приспособления, которые реально улучшают качество жизни. Это, например, персональный спутниковый датчик-маяк, небулайзер компрессионного типа, дренажный виброжилет, кислородный концентратор, ванна надувная и сиденье для ванны, кровать с механическим приводом, стол прикроватный, глюкометр с речевым выходом, FM-системы к кохлеарным имплантам, — написала на своей странице в соцсетях Ленара Иванова. — И вот вопрос решен: более 400 долгожданных сертификатов уже направлены в многофункциональные центры для выдачи».

Срок действия сертификатов по-прежнему составляет 60 дней. Реализовать их можно у любых поставщиков технических средств реабилитации.