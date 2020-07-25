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Делегация Башкирии встретит День ВМФ на подшефном корабле «Иван Грен»

ОБЩЕСТВО

Официальная делегация Башкортостана встретит День ВМФ на подшефном корабле «Иван Грен», сообщили в правительстве региона.

26 июля Военно-морской флот России отпразднует свое 324-летие. Делегация Башкортостана примет участие в праздновании на борту большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен». Шефские связи с этим кораблем Башкортостан установил в феврале 2020 года.

В составе делегации во главе с вице-премьером республиканского правительства Иреком Сагитовым — председатель региональной общественной организации морских пехотинцев РБ «Витязь» Олег Галин, кадеты военно-патриотического клуба морских пехотинцев «Витязь-Юниор» Антон Целишев и Дмитрий Велижанин.

Представители Башкортостана примут участие в митинге, посвященном Дню ВМФ, встретятся с ветеранами и экипажем корабля. Кроме того, посетят военно-спортивный праздник, памятные места Североморска и подводную лодку К-21.

Всего в военно-спортивном празднике завтра примут участие 28 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Башкортостан установил шефские связи с десантным кораблем «Иван Грен» 23 февраля этого года. Подписи под документом поставили глава региона Радий Хабиров и командир корабля, капитан второго ранга Андрей Жарков.

Согласно подписанному договору, Башкортостан будет содействовать отбору достойных кандидатов и направлению военнослужащих по контракту для прохождения службы на этом корабле, организовывать выступления творческих коллективов республики, участвовать в решении бытовых, оздоровительных и других вопросов, а также обеспечивать проведение военно-патриотической работы на предприятиях и в учебных заведениях с участием экипажа корабля.

«Иван Грен» – большой десантный корабль, состоящий на вооружении Северного флота.

Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда, начальника Управления боевой подготовки ВМФ СССР, военного учёного-артиллериста.

Передача корабля флоту и подъем флага состоялись в июне 2018 года.

Галина Бахшиева
Теги: день ВМФ, корабль «Иван Грен»
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