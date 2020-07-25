В стационарах Башкирии находятся почти 200 больных коронавирусом

В стационарах Башкирии сейчас находятся 193 больных коронавирусной инфекцией, 34 из которых — в тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.

Амбулаторно лечатся 1 490 человек.

С начала пандемии из больниц республики выписаны с выздоровлением 4 832 человека. 25 из них — за последние сутки.

Кроме того, с марта этого года в регионе проведено в общей сложности почти 529 тысяч исследований на COVID-19, из которых более 6 тысяч — за минувшие сутки.

«В республике за сутки зарегистрировано также 98 случаев внебольничной пневмонии, — добавили в Минздраве Башкирии. — Выписаны за это же время с выздоровлением 122 человека, поступившие в стационары с пневмонией».